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У Порошенко анонсировали видео по Савченко, которое "шокирует все общество"

Верховная Рада
21:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В четверг Рада рассмотрит представление Генпрокуратуры на задержание и арест Савченко.

Верховная Рада рассмотрит представление генпрокурора Украины Юрия Луценко на привлечение внефракционного нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест в четверг, заявила после заседания фракции "Блок Петра Порошенко" представитель президента в парламенте, народный депутат этой фракции Ирина Луценко.

"В среду будет рассматриваться вопрос в (регламентном - ред.) комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП будет голосовать за все три позиции - снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокируют все общество", - отметила И.Луценко в понедельник вечером, комментируя представление Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности Н.Савченко.

Она также отметила, что последние события - звенья одной цепи, ведь в России понимают, что Украина военным противостоянием взять нельзя и будет продолжать дестабилизацию ситуации внутри страны.

"То, что мы видели на акциях протеста Курченко-Саакашвили, Савченко-Рубан - яркое проявление тех диверсионных групп с украинским контекстом, через наших депутатов, псевдоактивистов и патриотов. Вы помните, что происходило при голосовании о реинтеграции Донбасса ... Мы не знаем серых лошадей, которые есть в парламенте. Поэтому наша фракция будет поддерживать законопроект о разрешении на досмотр вещей депутатов при входе в парламент. Мы его уже зарегистрировали и будем поддерживать", - отметила И.Луценко.

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Как сообщалось, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко. Кроме представлений, генпрокурор подал в парламент материалы, которыми обосновываются данные представления (один том из 174 листов).

Ю.Луценко направил эти представления в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

На заседании Верховной Рады 15 марта Ю.Луценко заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Н.Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале Верховной Рады.

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Новости Украины, Верховная Рада, Генпрокуратура, ГПУ, Ирина Луценко, Надежда Савченко.
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