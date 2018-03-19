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В Венгрии протестуют против восстановления воинской части в Берегово

Петер Сиярто
22:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Глава МИД Венгрии выразил обеспокоенность намерениями Украины восстановить военную часть в Берегово.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Hirado.hu.

Как сообщает издание, П.Сиярто беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения.

Глава МИД Венгрии добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывает еще большее беспокойство. "Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - цитирует П.Сиярто "Европейская правда".

Как сообщалось, 16 марта 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что венгерские партнеры последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ на Закарпатье, вплотную приблизилась к "красной линии".

Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

В СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.

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Новости Украины, Берегово, Венгрия, МИД Венгрии, Петер Сийярто.
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