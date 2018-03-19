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Могерини назвала два главных принципа политики ЕС в отношении Украины

Федерика Могерини
23:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Политика ЕС для Украины имеет два раздела - поддержка суверенитета и территориальной целостности, а также поддержка реформ.

Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил отношения ЕС с Украиной, сообщила журналистам высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"Это были очень важные дебаты. Также и потому, что, как вы хорошо знаете, мы придерживаемся политики непризнания аннексии Крыма. Мы особенно обсуждали наш двухуровневый подход, который я, впрочем, уже представляла на прошлой неделе президенту и премьер-министру (Украины - ред.)", - сказала Ф.Могерини в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС.

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"Прежде всего, конечно, это наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины и наше обязательство помогать полной реализации минских соглашений. Второй уровень действий - это наша поддержка процесса реформ в Украине", - объяснила глава европейской дипломатии.

Она сообщила, что обсуждала с министрами иностранных дел этот подход, и они были полностью согласны с такой политикой ЕС в отношении Украины.

Напомнив о соглашении об ассоциации ЕС-Украина, Ф.Могерини отметила в качестве его успешной имплементации то, что в торговле экспорт из Украины в страны ЕС увеличился на 30%. Она видит в этом "конкретные преимущества на благо украинского народа" от сотрудничества с ЕС.

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Отвечая на вопрос об обсуждении поддержки Евросоюзом реформ в Украине, она сказала, что Совет ЕС отметил осуществление ряда реформ, однако было высказано пожелание "видеть Украину более решительной" в их проведении.

По ее словам, в ЕС понимают, что подталкивать к реформам - это одно, а реализовывать их - это нечто иное, "это труднее, особенно в стране, которая переживает конфликт на своей собственной территории и которая вступает в избирательный год".

"Тем не менее, мы выразили, и лично я сделала это очень откровенным образом, премьер-министру Украины наши ожидания того, чтобы борьба против коррупции продолжалась, и был учрежден высокий суд по антикоррупционным делам", - отметила Ф.Могерини.

Эти реформы, пояснила она, нужны, прежде всего, украинским гражданам. "И это тоже способ инвестировать в устойчивость Украины и украинцев. Потому что чем значительнее будут результаты в области правого государства, в экономическом развитии страны, в борьбе против коррупции, тем сильнее будут государственные институты, и они будут таковыми восприниматься украинцами", - добавила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Она подтвердила поддержку реформ в Украине Евросоюзом и напомнила о предстоящем проведении Международной конференции по вопросам реформ в Украине 27 июня в Копенгагене.

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Новости Украины, Евросоюз, ЕС, Реформы, Суверенитет, Украина, Федерика Могерини.
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