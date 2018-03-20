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МИД Украины осудило антиукраинскую акцию польских националистов

Польские националисты держали плакаты с надписями "Бандеровец не является моим братом"
02:51 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости Украины: Посольство Украины в Варшаве осудило антиукраинскую манифестацию польских националистов.

Посольство Украины в Варшаве осудило манифестацию польских националистов с "антиукраинской пропагандой".

"Посольство Украины в Республике Польша осуждает манифестацию отдельных польских националистических организаций, которые 19 марта 2018 года собрались возле посольства в Варшаве и произносили антиукраинскую пропаганду", – сказано в сообщении на сайте посольства в понедельник вечером.

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"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике, в которой нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы. Вместе с тем мы благодарны гражданам Республики, которые в этот день пришли к посольству, чтобы в противовес националистической риторике выразить солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство Ваше и Наше", - говорится в заявлении.

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В посольстве поблагодарили поляков, которые поддерживают Украину.

"Спасибо всем, кто находит в себе силу и мужество достойно стать на защиту украинско-польского братства и стратегического партнерства против популизма, манипуляций и искусственно разжигания антагонизма между нашими народами", – добавили в посольстве.

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Новости Украины, Манифестация, МИД Украины, Новости Польши, Польша, Степан Бандера, Украина.
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