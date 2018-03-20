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Парубий озвучил свою позицию по е-декларированию для общественных активистов

Андрей Парубий
05:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Спикер Рады считает, что е-декларирование для общественных активистов следует отложить.

Срок подачи электронной декларации для общественных активистов надо продлить на полгода, в течение которых следует законодательно урегулировать этот вопрос, заявил председатель украинского парламента Андрей Парубий.

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"Электронное декларирование для общественных активистов требует дополнительного законодательного урегулирования, поэтому к решению этой проблемы срок подачи электронной декларации для этой категории надо продлить на полгода", – цитирует пресс-служба партии "Народный фронт" заявление А.Парубия в понедельник.

По словам спикера, одним из актуальных вопросов текущей пленарной недели будет решение вопроса е-декларирования для общественных активистов.

"Моя инициатива будет заключаться в том, чтобы продлить период электронного декларирования для этой категории как минимум на полгода, чтобы в течение этих полгода можно было на уровне законодательства урегулировать этот вопрос", - отметил А.Парубий.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Е-декларирование, НАПК, Украина.
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