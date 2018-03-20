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Климкин предложил усилить давление на Россию

Надежда Савченко
07:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава украинского МИД предложил ввести новые целенаправленные санкции против РФ.

После атаки с ядовитым газом в Великобритании Запад должен был увидеть, что для РФ не существует "красных линий" и усилить давление на Москву.

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в интервью Deutsche Welle.

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"Речь идет о всеобъемлющем и скоординированном ответе. Без такого ответа, без определенного рода платформы для трансатлантического сообщества - а я вижу Украину важной частью трансатлантического сообщества – Россия попытается вмешаться в демократические институты. Поэтому нам нужен жесткий ответ на угрозу России", – подчеркнул министр .

Глава украинского МИД предложил ввести целенаправленные санкции.

"Могло бы быть больше политического давления. Вариантов, чтобы противостоять российским нетрадиционным угрозам, может быть много: в сфере энергетики, кибертехнологий и в других областях", – подчеркнул он.

Действенным Климкин считает бойкот Чемпионата мира по футболу.

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"С самого начала не было полного понимания поведения России и ее намерений, поэтому многим людям требовалось время, чтобы понять, что такое РФ и ее режим. Однако сейчас отношение к ЕС меняется. В Европе готовы к единому ответу", – убежден дипломат.

Ранее Климкин поддержал мнение Британии, что отравление экс-шпиона Скрипаля является делом рук Кремля, и призвал лишить РФ права проведения ЧМ по футболу.

Как известно, 12 марта Тереза Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Скрипаля и его дочери.

Как сообщалось, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.

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Новости Украины, Павел Климкин, Россия, Санкции, Украина.
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1 Комментарий
  • Отто 20.03.2018 07:20

    Климкин уже предлогал ЕС ввести санкции против Шрёдера...Его послали нах

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