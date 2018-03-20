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Рада сегодня планирует утвердить повестку дня восьмой сессии

Верховная Рада Украины
09:56 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня депутаты планируют рассмотреть ряд вопросов связанных с промышленной политикой и управлением государственными банками.

Верховная Рада 20 марта планирует утвердить повестку дня восьмой сессии и определиться относительно президентского законопроекта о дипломатической службе. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания.

Также среди прочего парламентарии намерены определиться относительно изменений в Бюджетный кодекс о введении среднесрочного бюджетного планирования и правительственной инициативы по изменению законодательства по управлению государственными банками.

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Кроме этого, депутаты планируют рассмотреть ряд вопросов промышленной политики, среди которых законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов и определиться по законопроекту "В защиту украинских экспортеров".

В повестке дня также предусмотрено рассмотрение законопроектов о стратегической экологической оценке, проекта Кодекса Украины по процедурам банкротства, проекта постановления о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины, проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство, а также правительственной инициативы повышения эффективности использования земель обороны.

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Новости Украины, Верховная Рада, Восьмая Сессия, Депутаты, Повестка дня.
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