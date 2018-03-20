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Украина и Катар отменили визы
Новости Украины: 14 марта Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований.
Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визового режима. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил в Twitter.
Привіт з Катару :) підписав кілька угод, серед них - #безвіз з Катаром. Безвізовий прорив в Затоці і не тільки триває :)
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 марта 2018 г.
"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, в их числе - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе, и не только, продолжается", - сообщил руководитель МИД.
14 марта Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований.
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