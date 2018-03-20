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Украина и Катар отменили визы

Павел Климкин
12:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: 14 марта Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований.

Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визового режима. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил в Twitter.

 

"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, в их числе - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе, и не только, продолжается", - сообщил руководитель МИД.

14 марта Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований.

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Новости Украины, Безвиз, Катар, МИД, Павел Климкин, Украина.
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