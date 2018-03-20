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Во Львове возмущены действиями депутата польского Сейма

Акция в Варшаве
15:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Львовская облрада обратилась в МИД с требованием отреагировать на этот инцидент и объявить Р. Винницки персоной нон-грата.

Объявить персоной нон-грата в Украине депутата польского сейма Роберта Винницки, который принимал участие в показательном сжигании в Варшаве портретов Степана Бандеры и Романа Шухевича, призывают МИД областные избранники Львовщины. Внести соответствующее обращение в МИД в повестку дня сессии, которая проходит 20 марта, предложил первый заместитель председателя Львовского облсовета Андрей Билоус.

"Вчера в Варшаве произошел позорный случай возле украинского посольства: группа польских националистов в присутствии депутата польского парламента, некоего Роберта Винницки, растоптали красно-черный флаг и сожгли портреты Бандеры и Шухевича. Предлагаю обратиться в МИД с требованием отреагировать на этот инцидент и объявить этого польского депутата персоной нон-грата в Украине", - отметил А. Билоус. Депутаты поддержали коллегу и включили вопрос об обращении в повестку дня сессии.

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Новости Украины, Депутат, Львов, МИД, Польша, Роберт Винницкий, Сейм.
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