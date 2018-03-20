Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко в Катаре договаривается о поставках сжиженного газа Порошенко в Катаре договаривается о поставках сжиженного газа
Новости: Командующий Наев назвал главное отличие операции Объединенных сил от АТО Главное отличие операции Объединенных сил от АТО
Новости: Бубка получил специальную премию в Монако Бубка получил специальную премию в Монако
Новости: Знаменитый украинский историк анонсировал выход книги о Чернобыле Знаменитый украинский историк анонсировал выход книги о Чернобыле
X

Савченко рассказала, сколько раз посещала ОРДЛО

Надежда Савченко
16:17 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Надежда Савченко заявляет, что дважды была на оккупированной территории.

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что дважды была на оккупированной территории Донбасса.

Как передает корреспондент, об этом она сообщила на брифинге в Верховной Раде.

Савченко заявляет, что Банковая готовила ее ликвидацию
Савченко заявляет, что Банковая готовила ее ликвидациюЧитать полностью

По словам Савченко, впервые она посетила оккупированную территорию с тем, чтобы, в частности, "увидеть пленных и выявить их".

А во второй раз, сообщила депутат, "для того чтобы предупредить их об их освобождении и что освобождены будут не все".

"Я прекрасно понимала, как будет затягиваться ситуация и почему она политически выгодна в первую очередь Порошенко, в том числе. Как политически выгодно разыгрывать бонусы опять-таки военнопленных. Поэтому мне надо было предупредить ребят для того, чтобы потом они не накладывали на себя руки, чтобы потом у них не было депрессии", - пояснила Савченко.

По ее словам, они должны были понять, что если "при первом освобождении не попали на украинскую территорию, то в другие разы они будут обязательно освобождены".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Донбасс, Надежда Савченко, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко в Катаре: договорились о военно-техническом сотрудничестве Уклонения от уплаты налогов: ГПУ обыскала предприятия Фирташа Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров

Последние новости

Стартовали съемки нового сезона "Топ-модель по-украински" Украинские паралимпийцы получили государственные денежные вознаграждения МИД о вмешательстве Венгрии в отношения Украины и НАТО
Сегодня читают
01 У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
02 Гороскоп на сегодня, 20 марта 2018: все знаки зодиака
03 Погба перед матчем с Россией покрасился в желто-синий цвет
04 Ученые заявили, что перед динозаврами на Земле господствовали предки млекопитающих
05 Сколько стоят хорошие б/у машины из Франции на авторынке в Литве (Видео)
Новости сегодня
16:43 Информатор убитой на Мальте журналистки сдался в полицию
16:43 Зинченко: Нужно поправлять вокальные способности в Украине
16:42 "Киевавтодор" готов к снегопаду
16:40 Украинская певица проникновенно спела хит Квитки Цисык (Видео)
16:29 Очарование: как выглядели участницы конкурса красоты в 1930-м году (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рубану объявили новое подозрение Рубану объявили новое подозрение
Новости: Украина и Катар отменили визы Украина и Катар отменили визы
Новости: ГПУ направила Януковичу повестки в суд ГПУ направила Януковичу повестки в суд
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 20 марта 2018 года Какая стоимость продуктов по состоянию на 20 марта 2018 года
Добавить комментарий
0