Савченко рассказала, сколько раз посещала ОРДЛО

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что дважды была на оккупированной территории Донбасса.

Как передает корреспондент, об этом она сообщила на брифинге в Верховной Раде.

По словам Савченко, впервые она посетила оккупированную территорию с тем, чтобы, в частности, "увидеть пленных и выявить их".

А во второй раз, сообщила депутат, "для того чтобы предупредить их об их освобождении и что освобождены будут не все".

"Я прекрасно понимала, как будет затягиваться ситуация и почему она политически выгодна в первую очередь Порошенко, в том числе. Как политически выгодно разыгрывать бонусы опять-таки военнопленных. Поэтому мне надо было предупредить ребят для того, чтобы потом они не накладывали на себя руки, чтобы потом у них не было депрессии", - пояснила Савченко.

По ее словам, они должны были понять, что если "при первом освобождении не попали на украинскую территорию, то в другие разы они будут обязательно освобождены".