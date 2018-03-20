Савченко рассказала, сколько раз посещала ОРДЛО
Новости Украины: Надежда Савченко заявляет, что дважды была на оккупированной территории.
Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что дважды была на оккупированной территории Донбасса.
Как передает корреспондент, об этом она сообщила на брифинге в Верховной Раде.
По словам Савченко, впервые она посетила оккупированную территорию с тем, чтобы, в частности, "увидеть пленных и выявить их".
А во второй раз, сообщила депутат, "для того чтобы предупредить их об их освобождении и что освобождены будут не все".
"Я прекрасно понимала, как будет затягиваться ситуация и почему она политически выгодна в первую очередь Порошенко, в том числе. Как политически выгодно разыгрывать бонусы опять-таки военнопленных. Поэтому мне надо было предупредить ребят для того, чтобы потом они не накладывали на себя руки, чтобы потом у них не было депрессии", - пояснила Савченко.
По ее словам, они должны были понять, что если "при первом освобождении не попали на украинскую территорию, то в другие разы они будут обязательно освобождены".