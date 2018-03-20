Савченко рассказала, что планировала сделать в зале Рады

Народный депутат Украины Надежда Савченко утверждает, что планировала "политическую провокацию", а не теракт в Верховной Раде.

Как передает корреспондент, об этом депутат сказала на брифинге, комментируя обвинения прокуратуры в ее адрес в якобы планировании теракта.

"Я в Верховной Раде нахожусь уже два года. И если бы я что-то планировала, то я бы это сделала"”, - сказала Савченко.

"Я планировала показать власти, что может быть, причем таким, каким оно быть просто не может с точки зрения военной операции, мне было важно, чтобы в это поверили", - добавила Савченко.

На уточняющий вопрос журналистов, для чего делать так, чтобы власть поверила в подготовку ею теракта, Савченко сказала: "Для того, чтобы власть поняла, что она тоже смертна. Это не теракт, это политическая провокация".

Она отметила, что трудно наблюдать за ситуацией, когда депутаты "голосуют за деньги", бегают по сессионному залу, принимают законы, противоречащие друг другу.

По словам Савченко, она совершала эту "политическую провокацию", чтобы весь мир увидел, что в Украине забывают о героях.

"Я хотела посмотреть на мировую реакцию того, как реагируют другие политические системы, и понимают ли они, что политика может быть такой несерьезной и такой близкой к чему-то ужасному", - добавила Савченко.

На вопрос журналистов, принимал ли задержанный с арсеналом оружия руководитель Центра освобождения заложников "Офицерский корпус" Владимир Рубан участие в её "политической провокации", Савченко ответила: "Я вам назвала хоть одну фамилию?".

При этом она отметила: "Я не раскрываю государственную и военную тайну - я вам сказала "объект А" и "объект Б".

Савченко утверждает, что сама совершала "политическую провокацию", а остальные "объекты" не знали, что она делает, поэтому она не будет называть их.

На вопрос журналистов, как он оценивает реакцию власти, спецслужб, Савченко не хотела отвечать, но всё же отметила, что спецслужбы сработали "в соответствии с законом, в абсолютно правовом режиме, и сработали хорошо".

По словам депутата, ей была также интересна реакция украинцев и "будем ли мы когда-нибудь готовы действовать не как бараны - не голосовать больше... Чтобы в парламент не попали все те, кого вы сейчас видите в парламенте вместе со мной".

По ее словам, если в Верховную Раду снова будут избраны депутатами те же лица, то, по мнению Савченко, найдутся люди, которые без неё "запустят эту Раду куда-нибудь в космос".