Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины об упрощении визового режима с Кувейтом Президент Украины об упрощении визового режима с Кувейтом
Новости: В Раду законодательно запрещен вход с оружием В Раду законодательно запрещен вход с оружием
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Знаменитый украинский историк анонсировал выход книги о Чернобыле Знаменитый украинский историк анонсировал выход книги о Чернобыле
X

НАБУ завершило расследование дела экс-прокурора Суса

Дмитрий Сус
18:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предоставили Дмитрию Сусу доступ к материалам уголовного производства.

Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили экс-заместителю руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрию Сусу о завершении досудебного расследования в отношении него.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили экс-заместителю руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о завершении досудебного расследования в отношении его по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст.191, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. 16 марта 2018 года подозреваемому и его защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд", - говорится в сообщении.

Детективы НАБУ установили, что Сус, находясь в должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ, а в дальнейшем - заместителя руководителя Департамента ГПУ, в течение 2016 года систематически присваивал чужое имущество, в т.ч. в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Как отмечается в сообщении, также подозреваемым растрачены вещественные доказательства в уголовном производстве в особо крупном размере, путем продажи посторонним лицам. Речь идет о средствах и имуществе, изъятых подозреваемым во время проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства.

"Следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что для реализации своего преступного умысла подозреваемый, как руководитель органа досудебного расследования, привлекал сотрудников Департамента ГПУ, других правоохранительных органов и физических лиц. Кроме того, в ходе расследования установлен факт внесения подозреваемым заведомо недостоверных данных в его декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2015 год", - уточняется в сообщении.

В частности, экс-заместитель руководителя Департамента ГПУ, по данным НАБУ, вопреки требованиям Закона Украины "О предотвращении коррупции", не внес в электронную декларацию сведения о нахождении в его пользовании в течение 2015 года внедорожника "Audi Q7".

В ведомстве уточнили, что о подозрении Сусу сообщили 26 июля 2017 года после его задержания накануне на территории международного аэропорта "Борисполь".

Как сообщалось, экс-прокурор ГПУ Дмитрий Сус был задержан 25 июля на территории международного аэропорта "Борисполь".

Ранее он был уволен из ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, SAP, ГПУ, Дмитрий Сус, НАБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Депутаты приняли закон о стратегической экологической оценке Рада провалила законопроект об особенностях управления госбанками МИД Украины требует доступа к политзаключенному Сенцову

Последние новости

Автомобили всех времен, которые стали абсолютными рекордсменами по тиражу Катар заинтересован в приватизации украинского имущества Бриджит Макрон поразила элегантным образом на официальном приеме (Фото)
Сегодня читают
01 У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
02 Гороскоп на сегодня, 20 марта 2018: все знаки зодиака
03 Погба перед матчем с Россией покрасился в желто-синий цвет
04 Сколько стоят хорошие б/у машины из Франции на авторынке в Литве (Видео)
05 Ученые заявили, что перед динозаврами на Земле господствовали предки млекопитающих
Новости сегодня
18:43 Фуркад: Кто-то скрутил прицел моей винтовки перед пасьютом в Хольменколлене
18:37 Минсоцполитики в мае автоматически пересчитает субсидии
18:32 Не узнать: парень показал процесс своего превращения в девушку (Фото)
18:31 Украинский лоукостер подписал контракт на поставку пяти Boeing
18:25 Научные факты о том, как изменится Земля, если человечество вымрет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рубану объявили новое подозрение Рубану объявили новое подозрение
Новости: Украина и Катар отменили визы Украина и Катар отменили визы
Новости: ГПУ направила Януковичу повестки в суд ГПУ направила Януковичу повестки в суд
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 20 марта 2018 года Какая стоимость продуктов по состоянию на 20 марта 2018 года
Добавить комментарий
0