НАБУ завершило расследование дела экс-прокурора Суса

Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили экс-заместителю руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрию Сусу о завершении досудебного расследования в отношении него.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили экс-заместителю руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о завершении досудебного расследования в отношении его по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст.191, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. 16 марта 2018 года подозреваемому и его защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд", - говорится в сообщении.

Детективы НАБУ установили, что Сус, находясь в должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ, а в дальнейшем - заместителя руководителя Департамента ГПУ, в течение 2016 года систематически присваивал чужое имущество, в т.ч. в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Как отмечается в сообщении, также подозреваемым растрачены вещественные доказательства в уголовном производстве в особо крупном размере, путем продажи посторонним лицам. Речь идет о средствах и имуществе, изъятых подозреваемым во время проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства.

"Следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что для реализации своего преступного умысла подозреваемый, как руководитель органа досудебного расследования, привлекал сотрудников Департамента ГПУ, других правоохранительных органов и физических лиц. Кроме того, в ходе расследования установлен факт внесения подозреваемым заведомо недостоверных данных в его декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2015 год", - уточняется в сообщении.

В частности, экс-заместитель руководителя Департамента ГПУ, по данным НАБУ, вопреки требованиям Закона Украины "О предотвращении коррупции", не внес в электронную декларацию сведения о нахождении в его пользовании в течение 2015 года внедорожника "Audi Q7".

В ведомстве уточнили, что о подозрении Сусу сообщили 26 июля 2017 года после его задержания накануне на территории международного аэропорта "Борисполь".

Как сообщалось, экс-прокурор ГПУ Дмитрий Сус был задержан 25 июля на территории международного аэропорта "Борисполь".

Ранее он был уволен из ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиль.