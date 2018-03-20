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Геращенко обнародовал документ ГПУ об уголовной ответственности Савченко

Арест Савченко
21:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: А.Геращенко обнародовал представления Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности и задержание Савченко.

Народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обнародовал скан-копии двух текстов постановлений Генеральной прокуратуры Украины: о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности внефракционного народного депутата Надежды Савченко и о предоставлении согласия на ее задержание.

Оба документа, датированные 15 марта 2018 года, опубликованы на странице А.Геращенко в соцсети Facebook.

По словам парламентария, он намерен голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Н.Савченко, но не голосовать за ее задержание и арест, чтобы не "создавать для ее образ жертвы", а также поскольку "считает правильным, чтобы генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психиатрической лечебнице".

Согласно обнародованным документам, досудебное расследование установило, что Н.Савченко в период с ноября 2017 года по настоящее время совершила ряд тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и против общественной безопасности.

В представлении отмечено, что Н.Савченко при неустановленных обстоятельствах познакомилась с руководителем Всеукраинской общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, который был знаком с руководителями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.

"Будучи радикально настроенной личностью, недовольной социально-экономическим положением в Украине и действиями руководителей центральных органов государственной власти, имея явное неуважение к президенту Украины, к Верховной Раде и правительству Украины, разделяя взгляды руководителей террористических организаций "ДНР" относительно насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине,.. в неустановленное время, но не позднее 20.11.2017, в неустановленном месте Савченко Н.В. вступила в сговор с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю. и другими неустановленными лицами... о совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине", - говорится в документе.

В представлении отмечается, что соучастники решили реализовать своей замысел путем совершения теракта и посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей, для чего составили поэтапный план действий.

Согласно тексту, теракт предусматривал применение оружия, совершение взрывов и других действий, опасных для жизни и здоровья людей с целью запугивания населения.

"Во время нахождения президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета министров, государственных и общественных деятелей на заседании Верховной Рады, с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел зданий в "правительственном квартале" Киева (…). Одновременно с этим, с использованием гранат осуществить взрывы внутри здания Верховной Рады, а с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств убить вышеуказанных государственных деятелей, которые будут присутствовать на заседании Верховной Рады, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут совершать действия по прекращению террористического акта", - говорится в представлении.

Кроме того, по данным правоохранителей, злоумышленники планировали в ночное время осуществить вооруженный захват здания парламента, "чем воспрепятствовать деятельности Верховной Рады".

"В то же время с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других с целью противоправного лишения их жизни", - отмечается в представлении.

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Новости Украины, Антон Геращенко, Дело Савченко, Надежда Савченко, Ответственность Савченко, Украина.
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