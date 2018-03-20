Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке
Новости: В Украину могут не пустить польского депутата В Украину могут не пустить польского депутата
Новости: Джошуа - Паркер: стал известен рефери боя Джошуа - Паркер: стал известен рефери боя
Новости: Ученые рассказали о новом астрономическом объекте - черной звезде Ученые рассказали о новом астрономическом объекте - черной звезде
X

В Украину могут не пустить польского депутата

Роберт Винницкий
23:50 Вт, 20 Март 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Украины: Львовский облсовет требует запретить въезд в Украину депутату польского Сейма Винницкому.

Львовский областной совет обратился к Министерству иностранных дел Украины и Службе безопасности Украины с требованием запретить въезд в Украину депутату польского Сейма Роберту Винницкому за сожжение им портретов Романа Шухевича и Степана Бандеры.

Дуда не будет поздравлять Путина с победой: названа причина

"В связи с этим мы, депутаты Львовского облсовета, требуем от МИД Украины и СБУ немедленной и жесткой реакции. В частности, считаем необходимым объявить упомянутого депутата (Р.Винницкого – ИФ) персоной, пребывание которой в Украине нежелательно", - говорится в обращении.

МИД Украины осудило антиукраинскую акцию польских националистов

Депутаты считают, что польский парламентарий "совершил надругательство над символом национально-освободительной борьбы Украины – красно-черным флагом и растоптал его перед камерами".

Власти Польши планируют упростить трудоустройство украинцев

Также депутаты Львовского облсовета требуют от МИД и СБУ адекватно отреагировать на "ксенофобские заявления", озвученные 25 февраля возле памятника полякам, погибшим во время Второй мировой войны в селе Гута Пеняцкая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Запрет на вьезд, Львов, Новости Львова, Новости Польши, Польша, Роберт Винницкий, Роман Шухевич, Степан Бандера, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Савченко рассказала, сколько раз посещала ОРДЛО МИД о вмешательстве Венгрии в отношения Украины и НАТО Савченко заявляет, что Банковая готовила ее ликвидацию

Последние новости

Тайсон Фьюри нацелился на рекорд Джо Луиса Наставник "Шахтера" Фонсека - второй тренер года в Португалии Заместитель Труханова решением суда не отстранен от должности
Сегодня читают
01 Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
02 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
03 Травмированный Неймар отложил костыли и станцевал на одной ноге (Видео)
04 Ученые рассказали о новом астрономическом объекте - черной звезде
05 Джошуа - Паркер: стал известен рефери боя
Новости сегодня
00:42 Правильное питание: почему советы фуд-блогеров опасны для здоровья
00:26 Смех до упада: самые нелепые строительные и дизайнерские промахи
00:17 В "Киевэнерго" рассказали о поверке счетчиков горячей воды в столице
00:09 В NASA завили, что США решили проблему плутония-238
23:35 Курьезные снимки мужчин, пытающихся привлечь внимание женщин
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рубану объявили новое подозрение Рубану объявили новое подозрение
Новости: Украина и Катар отменили визы Украина и Катар отменили визы
Новости: Президент Украины посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
Новости: Двухметровый гигант: как выглядит самый большой щенок в мире (Фото) Двухметровый гигант: как выглядит самый большой щенок в мире (Фото)
Добавить комментарий
0