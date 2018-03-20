В Украину могут не пустить польского депутата

Львовский областной совет обратился к Министерству иностранных дел Украины и Службе безопасности Украины с требованием запретить въезд в Украину депутату польского Сейма Роберту Винницкому за сожжение им портретов Романа Шухевича и Степана Бандеры.

"В связи с этим мы, депутаты Львовского облсовета, требуем от МИД Украины и СБУ немедленной и жесткой реакции. В частности, считаем необходимым объявить упомянутого депутата (Р.Винницкого – ИФ) персоной, пребывание которой в Украине нежелательно", - говорится в обращении.

Депутаты считают, что польский парламентарий "совершил надругательство над символом национально-освободительной борьбы Украины – красно-черным флагом и растоптал его перед камерами".

Также депутаты Львовского облсовета требуют от МИД и СБУ адекватно отреагировать на "ксенофобские заявления", озвученные 25 февраля возле памятника полякам, погибшим во время Второй мировой войны в селе Гута Пеняцкая.