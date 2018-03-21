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Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму

ПАСЕ
02:13 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Украина обращается к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексированном полуострове.

Украинская делегация подала заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге.

Об этом сообщил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев "Крым.Реалии".

«Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексированном полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге», - сказал Арьев.

По его словам, возможен еще один вариант проведения дебатов.

«Но, очевидно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании», – подчеркнул политик.

Как известно, выборы президента состоялись в России 18 марта. МИД Франции первым опубликовал в этот день заявление о том, что не признает организацию выборов в Крыму.

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Новости Украины, Владимир Арьев, Выборы в РФ, Выборы президента РФ, Дебаты, Крым, Новости Крыма, Оккупация Крыма, ПАСЕ, Украина.
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