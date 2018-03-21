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Румыния озвучила свою позицию по выборам РФ в оккупированном Крыму

Флаг Румынии
04:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Румыния тоже не признала "выборы" Путина в оккупированном Крыму.

Румыния не признает "выборы" президента России в анексованому Крыму.

Об этом сообщил МИД страны в Twitter.

Украина в ООН выступила с жестким заявлением по России 

"Румыния не признает российские выборы в Крыму", - говорится в сообщении.

МИД также напоминает, что Румыния считает Крым частью Украины и не признает незаконную аннексию Россией полуострова.

Порошенко сделал заявление касательно выборов РФ в аннексированном Крыму

Выборы президента России в аннексированном Крыму не признали Франция, Норвегия, а позже и Словакия. Страны заявили, что они и в дальнейшем будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Движение по Крымскому мосту начнется в мае

Европейский Союз не признал результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на пост президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей. О резолюции о правах человека напомнили России и в ООН.

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