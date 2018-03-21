Румыния озвучила свою позицию по выборам РФ в оккупированном Крыму
Новости Украины: Румыния тоже не признала "выборы" Путина в оккупированном Крыму.
Румыния не признает "выборы" президента России в анексованому Крыму.
Об этом сообщил МИД страны в Twitter.
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"Румыния не признает российские выборы в Крыму", - говорится в сообщении.
МИД также напоминает, что Румыния считает Крым частью Украины и не признает незаконную аннексию Россией полуострова.
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Выборы президента России в аннексированном Крыму не признали Франция, Норвегия, а позже и Словакия. Страны заявили, что они и в дальнейшем будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Движение по Крымскому мосту начнется в мае
Европейский Союз не признал результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на пост президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей. О резолюции о правах человека напомнили России и в ООН.