Румыния озвучила свою позицию по выборам РФ в оккупированном Крыму

Румыния не признает "выборы" президента России в анексованому Крыму.

Об этом сообщил МИД страны в Twitter.

"Румыния не признает российские выборы в Крыму", - говорится в сообщении.

МИД также напоминает, что Румыния считает Крым частью Украины и не признает незаконную аннексию Россией полуострова.

Выборы президента России в аннексированном Крыму не признали Франция, Норвегия, а позже и Словакия. Страны заявили, что они и в дальнейшем будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Европейский Союз не признал результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на пост президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей. О резолюции о правах человека напомнили России и в ООН.