СМИ: Генпрокуратура и НАБУ несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого

НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Об этом сообщает Censor.net со ссылкой на источники.

"Прослушка в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генпрокуратуры с санкции суда", - говорится в сообщении.

Материалы прослушки находятся у генерального прокурора Юрия Луценко. Руководители ГПУ, НАБУ и САП пока не раскрывают новых деталей операции.

Ранее в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького было найдено оборудование для прослушки. Оно было заложено в аквариум.