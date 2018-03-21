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СМИ: Генпрокуратура и НАБУ несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого

Назар Холодницкий
06:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Материалы прослушки находятся у генерального прокурора Юрия Луценко, руководители ГПУ и НАБУ пока не раскрывают новых деталей операции.

НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Об этом сообщает Censor.net со ссылкой на источники.

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"Прослушка в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генпрокуратуры с санкции суда", - говорится в сообщении.

Материалы прослушки находятся у генерального прокурора Юрия Луценко. Руководители ГПУ, НАБУ и САП пока не раскрывают новых деталей операции.

Ранее в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького было найдено оборудование для прослушки. Оно было заложено в аквариум.

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Новости Украины, SAP, Артем Сытник, ГПУ, НАБУ, Назар Холодницкий, Прослушка, Украина, Юрий Луценко.
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