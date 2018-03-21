СМИ: Генпрокуратура и НАБУ несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого
Новости Украины: Материалы прослушки находятся у генерального прокурора Юрия Луценко, руководители ГПУ и НАБУ пока не раскрывают новых деталей операции.
НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.
Об этом сообщает Censor.net со ссылкой на источники.
"Прослушка в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генпрокуратуры с санкции суда", - говорится в сообщении.
Материалы прослушки находятся у генерального прокурора Юрия Луценко. Руководители ГПУ, НАБУ и САП пока не раскрывают новых деталей операции.
Ранее в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького было найдено оборудование для прослушки. Оно было заложено в аквариум.