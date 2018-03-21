Матери похищенного россиянами Павла Гриба не разрешили свидание с сыном

В Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону поступил очередной официальный отказ в свидании матери с Павлом Грибом.

Об этом сообщил в Facebook отец удерживаемого в России украинца Игорь Гриб.

Он также написал, что сегодня состоялся очередной апелляционный суд по делу его сына.

"Опять содержание под стражей. Уже 7 месяцев за решеткой. Постоянное психологическое давление со стороны следователей ФСБ. Истощение Павла видно сразу. Операцию Павлу должны были сделать в сентябре прошлого года. Каково реальное состояние здоровья и сколько времени он сможет продержаться в таких условиях не знает никто", - написал он.

Напомним: Павел Гриб исчез на территории Беларуси в День независимости Украины - 24 августа. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте".

Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт). Инициатором является российское управление ФСБ по Краснодарскому краю России.