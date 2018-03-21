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Вице-президент ПАСЕ инициирует дебаты о непризнании выборов РФ в Крыму

ПАСЕ
08:52 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Украина инициирует дебаты в ПАСЕ о непризнании российских выборов в Крыму.

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Владимир Арьев подал заявку на проведение дебатов о непризнании российских выборов в аннексированом Крыму на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге.

Об этом он рассказал проекту "Крым.Реалии".

"Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексированом полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге.

Но, очевидно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании", – подчеркнул Арьев.

Напомним, что Европейский Союз не признает проведения выборов президента Российской Федерацией на Крымском полуострове.

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Новости Украины, Владимир Арьев, Выборы в Крыму, Выборы РФ, ПАСЕ, Украина.
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