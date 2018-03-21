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Участники строительства "Северного потока-2" могут попасть под санкции

Андрей Парубий
11:11 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В Госдепе США заявили, что под санкции могут попасть компании, участвующие в строительстве "Северного потока-2".

Сегодня представитель Государственного департамента США заявил, что под санкции могут попасть компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент, об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, открывая заседание парламента.

Парубий напомнил, что две недели назад по инициативе Украины главы парламентов Украины, Литвы, Польши, Молдовы и Латвии подписали совместное письмо против реализации проекта "Северный поток-2", который представляет угрозу энергетической безопасности Украины.

"Очень важно, что наш голос был услышан. И сегодня представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки заявил, что компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток-2", могут попасть под санкции", - отметил спикер.

По его словам, в заявлении Госдепа, в частности, говорится: "Мы считаем, что Nord Stream подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина".

Парубий отметил, что высоко ценит поддержку Украины ее союзниками, и призывает другие страны, в частности, Евросоюза, ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве этого газопровода.

"Северный поток-2" - это российское оружие в войне не только против Украины, но и против всех стран свободного мира. "Северный поток-2" - это инструмент Путина, чтобы сделать европейские страны зависимыми от России", - подчеркнул председатель ВР.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Госдеп США, Северный поток, Северный поток-2, США, Украина.
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