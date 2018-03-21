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В Совете Федераций призывают россиян жаловаться в ЕСПЧ на Украину

ЕСПЧ
11:25 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В Совете Федерации призвали граждан России обращаться в ЕСПЧ из-за невозможности проголосовать на выборах президента РФ в Украине.

В Совете Федерации призвали граждан России обращаться в Европейский суд по правам человека из-за невозможности проголосовать на выборах президента РФ в Украине.

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом на заседании верхней палаты российского парламента заявила спикер Валентина Матвиенко.

"Граждане действительно могут обратиться в суды и в ЕСПЧ пусть обратятся. Они же выступают за строгое соблюдение прав человека, посмотрим, какая будет реакция", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что украинские власти нарушили "все мыслимые и немыслимые запреты", нормы международного права. Матвиенко добавила, что необходимо "достучаться" до международного сообщества.

"Давайте поручим комитету по международным делам составить "Белую книгу" о нарушениях прав человека, представителей СМИ на Украине и затем обратимся с этими фактами во все международные структуры", - сказала Матвиенко.

Кроме того, сенаторы приняли заявление с призывом к ООН, международным парламентским объединениям, Парламентской ассамблее Совета Европы и парламентам ряда европейских стран осудить действия украинских властей, которые не допустили граждан России на избирательные участки на территории своей страны для голосования на выборах президента РФ.

В документе подчеркивается, что эти действия противоречит всем международным обязательствам Украины, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях, а также Консульской конвенции между Россией и Украиной от 1993 года.

"Палата ожидает, что международные миссии по наблюдению за выборами президента РФ, готовящие оценки прошедших 18 марта выборов, учтут и отметят фактический срыв по вине украинских властей их проведение на территории дипломатического представительства и консульских учреждений РФ на Украине", - говорится в заявлении.

Также российские сенаторы возмущены тем, что Украина пытается поставить под сомнение "легитимность выборов президента РФ" в оккупированном Крыму.

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Новости Украины, Валентина Матвиенко, Выборы РФ в Крыму, Выборы РФ в Украине, ЕСПЧ, Россия, Украина.
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