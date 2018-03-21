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В комитете Рады объяснили перенос рассмотрения представления по Савченко

Надежда Савченко
11:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В комитете Рады объяснили, почему отложили рассмотрение представления по Савченко.

Регламентный комитет Верховной Рады перенес рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко со среды на утро четверга, 22 марта, из-за ходатайства генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил первый заместитель председателя регламентного комитета и.о. председателя комитета Павел Пинзеник.

"Заседание было перенесено в соответствии с ходатайством генерального прокурора Украины, который хлопочет об этом учитывая интересы досудебного расследования. Мы пошли ему навстречу и перенесли на завтра на 8.30", - сказал он.

Вместе с тем Пинзеник подчеркнул, что он будет принимать решение по обоснованности и законности представлений ГПУ в отношении Савченко после заслушивания на заседании комитета генпрокурора и самой Савченко.

Он также добавил, что срок подачи в комитет ее письменных объяснений истекает в среду вечером.

Кроме того, как добавил заместитель председателя профильного комитета, народный депутат от БПП Владимир Арешонков, до сих пор не истек срок для предоставления Надеждой Савченко письменных объяснений.

«Она еще не предоставила письменных объяснений. К концу дня у нее есть еще срок, до 18 часов. Поэтому чтобы потом она не могла обжаловать в судебном порядке эти вопросы, мы будем ждать до конца дня. Скорее всего, заседание комитета может быть завтра утром в 8.30», - сказал Арешонков.

Как сообщалось, заседание регламентного комитета по рассмотрению представления ГПУ относительно Савченко ранее планировалось на среду на 15.00. Впоследствии появилась информация о переносе заседания на утро 22 марта.

Заместитель председателя регламентного комитета Владимир Арешонков объяснил перенесение заседания со среды на четверг тем, что еще не завершился срок подачи Савченко письменных объяснений по поводу соответствующих представлений генпрокурора.

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Новости Украины, ГПУ, Дело Савченко, Надежда Савченко, Украина, Юрий Луценко.
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