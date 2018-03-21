Гройсман анонсировал самое масштабное строительство дорог

Украина в 2018 году проведет наиболее масштабные дорожные работы за всю историю независимости, в рамках которых необходимо обеспечить контроль качества. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"В этом году будут наиболее масштабные дорожные работы за всю историю независимости", - сказал премьер. По словам В. Гройсмана, в этом году на дорожные работы будет потрачено около 2 млрд долларов. Также в ходе заседания правительства вице-премьер-министр Степан Кубив заявил, что правительственная программа по масштабному ремонту дорог в Украине позволит создать 55 тысяч рабочих мест.

"Транспортная стратегия еще и в том, что мы должны увеличить занятость населения. Программа увеличит занятость населения на 55 тысяч рабочих мест", - сказал вице-премьер.