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Кабмин определил количество призывников

Призывники
14:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Также распоряжением утвержден объем расходов для проведения весеннего призыва в 2018 году.

Кабинет министров утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле - мае 2018 года. Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства. Также распоряжением утвержден объем расходов для проведения весеннего призыва в 2018 году. Решение принято без обсуждения.

15 февраля президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году. В указе определены на 2018 год следующие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: апрель - май и октябрь - ноябрь.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправки в войсковые части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу: в апреле - мае и октябре - ноябре 2018 года", - говорится в указе. Кабинету министров было поручено определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2018 году.

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Новости Украины, Армия, ВСУ, Кабмин, Призыв, Украина.
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