Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев разорвал с Москвой договор об экономическом сотрудничестве Киев разорвал с Москвой договор об экономическом сотрудничестве
Новости: Евростат назвал количество украинцев, просивших убежища в Польше Евростат назвал количество украинцев, просивших убежища в Польше
Новости: Две страны допустили бойкот ЧМ-2018 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
Новости: Исследователи из Нидерландов создали новую формулу жизни Исследователи из Нидерландов создали новую формулу жизни
X

Кличко совершит визит в Германию

Виталий Кличко
14:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: На время визита запланирован ряд встреч с рядом германских политиков.

Городской голова Киева Виталий Кличко 22-23 марта посетит с рабочим визитом Германию. Как сообщает пресс-служба мэра, в Берлине В.Кличко встретится с госсекретарем Министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Гунтером Адлером, госсекретарем Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнером Бомбой, депутатом Европарламента, членом комитета по иностранным делам Элмаром Броком.

В Министерстве транспорта и цифровой инфраструктуры запланировано подписание Меморандума между Киевской горгосадминистрации и немецкой компанией ATENE о сотрудничестве в сфере дигитализации. Целью сотрудничества является дальнейшее внедрение городских проектов в системе Smart City для комфорта и безопасности жителей украинской столицы.

В Розенове на севере Германии мэр Киева посетит одно из самых современных предприятий по переработке твердых бытовых отходов для ознакомления с современными технологиями переработки мусора. Кроме того, в Берлине В.Кличко вместе с Э.Броком примет участие в панельной дискуссии "Украина: в плену кризиса?".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Берлин, Визит, Виталий Кличко, Германия, Киев, Мэр.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Вице-президент ПАСЕ инициирует дебаты о непризнании выборов РФ в Крыму Сегодня состоится заседание Кабмина: повестка дня Матери похищенного россиянами Павла Гриба не разрешили свидание с сыном

Последние новости

"Олимпийский" закрывают до финала Лиги чемпионов Смертная казнь в США: ЕС выступает против при любых обстоятельствах Долгожданное потепление: когда в Украину придет настоящая весна
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 РФ примет на вооружение БМОП "Терминатор-2" на базе танка Т-72 (Видео)
03 Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
04 Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
05 Ученые совершили революционное открытие для производства пива
Новости сегодня
15:01 В Николаеве попрощались с Владиславом Волошиным
14:56 "Энергоатом" заявил об амбициозных планах постройки энергоблоков
14:52 Харрисон Форд сыграет в новом фильме об Индиане Джонсе
14:50 ГПСУ: Более 500 гражданам РФ запрещен въезд в Украину
14:49 Смешные снимки животных, от которых лицо растягивается в улыбке
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Папа Римский наказал украинских монахов Папа Римский наказал украинских монахов
Новости: Гройсман анонсировал самое масштабное строительство дорог Гройсман анонсировал самое масштабное строительство дорог
Новости: Кабмин определил количество призывников Кабмин определил количество призывников
Новости: Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден
Добавить комментарий
0