Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев разорвал с Москвой договор об экономическом сотрудничестве Киев разорвал с Москвой договор об экономическом сотрудничестве
Новости: Евростат назвал количество украинцев, просивших убежища в Польше Евростат назвал количество украинцев, просивших убежища в Польше
Новости: Две страны допустили бойкот ЧМ-2018 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
Новости: Исследователи из Нидерландов создали новую формулу жизни Исследователи из Нидерландов создали новую формулу жизни
X

Госизмена Януковича: защита допросит еще четырех свидетелей

Суд по делу Януковича
14:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Суд разрешил защите Януковича допросить еще четырех свидетелей по делу о государственной измене экс-президента.

Оболонский районный суд Киева разрешил допросить в качестве свидетелей стороны защиты по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича его бывших охранников из Управления Государственной охраны Владимира Павленко и Дмитрия Иванцова.

Эти свидетели будут допрошены в режиме видеоконференции из Российской Федерации, но не в рамках процедуры международно-правовой помощи.

Также суд принял решение допросить бывшего депутата Вышгородского райсовета от Партии регионов Анатолия Кобылинского, который является директором охранной фирмы "Гроссер", которая осуществляла охрану резиденции "Межигорье" во время президентства В.Януковича.

Кроме того, суд решил допросить еще одного жителя Крыма Валерия Выговского.

Таким образом, количество свидетелей стороны защиты в этом процессе увеличилось до 17.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Госизмена Януковича, Допрос свидетелей, Суд по делу Януковича, Экс-президент.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Вице-президент ПАСЕ инициирует дебаты о непризнании выборов РФ в Крыму Сегодня состоится заседание Кабмина: повестка дня Матери похищенного россиянами Павла Гриба не разрешили свидание с сыном

Последние новости

"Олимпийский" закрывают до финала Лиги чемпионов Смертная казнь в США: ЕС выступает против при любых обстоятельствах Долгожданное потепление: когда в Украину придет настоящая весна
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 РФ примет на вооружение БМОП "Терминатор-2" на базе танка Т-72 (Видео)
03 Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
04 Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
05 Ученые совершили революционное открытие для производства пива
Новости сегодня
15:01 В Николаеве попрощались с Владиславом Волошиным
14:56 "Энергоатом" заявил об амбициозных планах постройки энергоблоков
14:52 Харрисон Форд сыграет в новом фильме об Индиане Джонсе
14:50 ГПСУ: Более 500 гражданам РФ запрещен въезд в Украину
14:49 Смешные снимки животных, от которых лицо растягивается в улыбке
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Папа Римский наказал украинских монахов Папа Римский наказал украинских монахов
Новости: Гройсман анонсировал самое масштабное строительство дорог Гройсман анонсировал самое масштабное строительство дорог
Новости: Кабмин определил количество призывников Кабмин определил количество призывников
Новости: Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден
Добавить комментарий
0