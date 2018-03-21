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В Киеве активисты требовали отставки главы Николаевской ОГА

Активисты на Банковой
16:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Возле Администрации Президента активисты провели акцию с требованием отставки главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Около сотни активисты из "Национального корпуса", "Свободы" и Правого сектора" провели акцию возле Администрации Президента с требованием освободить главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Активисты собрались возле верхнего выхода из метро "Крещатик", после чего отправились колонной с партийными флагами к АПУ. Поскольку проход на ул.Банковую был перекрыт плотной границей правоохранителей, акция прошла на углу Банковой и Институтской. Перед участниками мероприятия выступили представители националистических партий, озвучив свои требования к главе государства. 

"Поводом к акции стало то, что мы потеряли человека - 29-летнего героя АТО, летчика Владислава Волошина. В городе Николаев хоронят нашего героя, который стал разменной монетой в игре новой украинской власти", - заявил в начале акции пресс-секретарь "Нацкорпуса" Александр Алферов и призвал собравшихся почтить память летчика.

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По его словам, виновным в доведении до самоубийства и.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина является глава Николаевской ОГА Алексей Савченко. Кроме того, Алферов заявил, что бывший правоохранитель, а в настоящее время "мультимиллионер" Савченко причастен к разнообразным коррупционным сделкам, осуществлению давления на СМИ.

Участники акции держали фото летчика Владислава Волошина и плакаты с надписями "Губернатор Савченко - убийца", "Алексей Савченко - убийца и бандит". В конце мероприятия также состоялся символический запуск бумажных самолетиков с аналогичными надписями.

Кроме того, состоялась передача официального обращения от политической партии "Национальный корпус" в адрес Президента Украины Петра Порошенко. "18 марта в Николаеве ушел из жизни 29-летний летчик, ветеран АТО Владислав Волошин. Из опубликованной в СМИ информации известно, что главной причиной самоубийства украинского героя стало противоправное давление со стороны руководства Николаевской областной государственной администрации, и в первую очередь - ее руководителя. Репутация председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко имеет темные пятна уже длительное время. В связи с этим, считаем, что данное лицо не имеет ни одного права возглавлять местный орган исполнительной власти, а особенно - на таком уровне", - говорится в обращении.

Националисты также требуют, чтобы Президент подписал Указ об освобождении Савченка от должности главы Николаевской областной государственной администрации.

18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин, в прошлом боевой летчик, участник АТО.

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Впоследствии в СМИ появилась якобы телефонная переписка Волошина, в которой, в частности, шла речь о намерениях наложить на себя руки и о "махинациях" при реконструкции здания аэропорта, к которым якобы причастен председатель Николаевской ОГА Савченко.

Жители Николаева в соцсетях создали хештег с требованием отставки председателя Николаевской ОГА из-за этого самоубийства.

В свою очередь Савченко призвал прекратить распространять недостоверную информацию о самоубийстве Волошина. По его словам, есть правоохранительные органы, которые объективно и непредвзято разберутся в произошедшем. А причастные к трагедии обязательно понесут ответственность.

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Новости Украины, Активисты, Алексей Савченко, Банковая, Владислав Волошин, Национальный корпус, Правый сектор.
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