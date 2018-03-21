Скандальную Пимахову уволили с должности замглавы миграционной службы

Кабинет министров Украины уволил скандальную чиновницу Дину Пимахову с должности первого заместителя председателя Государственной миграционной службы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. По его словам, Пимахову уволили по собственному желанию.

Как сообщалось, в апреле 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало спецоперацию по проникновению детектива бюро в организованную преступную группировку в составе должностных лиц Государственной миграционной службы, которые требовали средства за предоставление иностранцам гражданства Украины, вида на жительство на территории Украины, а также за вознаграждение ускоряли изготовление биометрических паспортов.

Для проникновения в состав этой группы была использована легенда, по которой детектив НАБУ действовал в интересах иностранной компании, заинтересованной в официальном трудоустройстве в Украине граждан других государств. Представитель НАБУ установил непосредственный контакт с первым заместителем председателя ГМСУ, которая, по оперативной информации, была одним из руководителей преступной организации.

29 ноября 2017 года во время документирования одного из эпизодов с участием Пимаховой оперативники СБУ под руководством прокуроров Генпрокуратуры задержали детектива НАБУ и инкриминировали ему провокацию взятки. Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ относительно предложения ей взятки. 15 декабря руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что уголовное производство против Пимаховой не будет завершено из-за спецоперации СБУ.

11 января заместитель руководителя САП Владимир Кривенко заявил, что подозрение Пимаховой в деле о коррупции в миграционной службе будет объявлено после получения соответствующих оснований. 24 января сотрудники НАБУ провели обыски у Пимаховой с целью выявления средств, которые могли быть полученны как неправомерная выгода. Как отметили в бюро, предварительная правовая квалификация этого уголовного правонарушения - ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).