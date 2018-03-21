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Порошенко подписал закон, запрещающий носить оружие в здании Верховной Рады

Порошенко подписал закон
17:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко подписал закон, который запрещает доступ в здания, в которых работают государственные органы, людей с оружием и взрывчаткой.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", принятый Верховной Радой 20 марта, сообщается на официальном сайте главы государства.

"В соответствии с законом, в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также другие органы государственной власти Украины и в отношении которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые в соответствии с данным законом осуществляют государственную охрану соответствующего дома). Также в (вышеперечисленные – ред.) здания… не допускаются лица со взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или воспламеняющимися твердыми веществами, пиротехническими средствами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 марта Верховная Рада приняла за основу и в целом изменения в законодательство, которыми запрещается прохождение с оружием, взрывчаткой и другими запрещенными предметами в здания органов власти, которые находятся под государственной охраной.

Закон предусматривает также, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины при осуществлении госохраны будут иметь право не допускать в вышеуказанные здания лиц, которые имеют при себе запрещенные предметы.

Закон вступит в силу со дня его публикации.

Со вступлением в силу распоряжения главы Верховной Рады об обеспечении правового режима охраны зданий парламента утратит силу постановление президиума Рады, принятое в июне 1995 года, об утверждении инструкции по обеспечению охраны и защиты административных зданий и служебных помещений парламента.

Как известно, на минувшей неделе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на дачу согласия на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко.

Выступая с трибуны парламента, генпрокурор подчеркнул, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Надеждой Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале Верховной Рады. "У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания: как провести террористический акт здесь, в этом зале (парламента – ред.). Уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента, и из автоматов добивать тех, кто бы выжил", - заявил Ю.Луценко 15 марта.

В тот же день появились слухи о том, что Н.Савченко прибыла в здание парламента с гранатами.

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Новости Украины, Верховная Рада, Оружие, Петр Порошенко, Теракты.
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