Порошенко рассказал, когда Украина должна вступить в НАТО

Президент Петр Порошенко заявил, что цель Украины - в следующие 10 лет стать членом Североатлантического альянса.

Об этом он сказал в интервью изданию Hamburger Abendblatt, которое входит в немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что вместе с Украиной Североатлантический альянс стал бы более сильным и эффективным, чем сегодня, а государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России.

Глава государства напомнил, что Киев с 2014 года противостоит на востоке страны пророссийским сепаратистам, которых поддерживает Кремль. На данный момент более 10 тысяч человек были убиты в конфликте.

По поводу аннексии Крыма Москвой 18 марта 2014 года Порошенко сказал следующее: "Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны. Для системы глобальной безопасности не существует альтернативы сильному НАТО".

Комментируя предоставление НАТО Украине, Боснии и Герцеговине, Македонии и Грузии статуса "стран-аспирантов", Порошенко подчеркнул: "Нам нужен теперь план действий для получения полного членства в НАТО. Мы стремимся получить этот план действий до конца 2019 года".

По словам главы государства, Украина стремится "как можно скорее" выполнить все критерии для членства в НАТО и ЕС.

Украинское правительство выделяет "до шести процентов" ВВП на оборону, а это в четыре раза больше, чем в части партнеров НАТО, подчеркнул Президент.