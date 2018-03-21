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Директор НАБУ прокомментировал прослушку кабинета руководителя САП

Артем Сытник
20:05 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Артем Сытник назвал "провокационными статьями" публикации о прослушке Холодницкого.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник назвал "провокационными статьями безответственных журналистов" публикации в некоторых СМИ о якобы прослушивании кабинета руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом Сытник заявил в Брюсселе во время круглого стола, посвященного борьбе с коррупцией в Украине.

"Журналисты пишут информацию, которая не подтверждена ни одним официальным источником. Как я могу это комментировать? Как я могу комментировать, когда некоторые журналисты - им, возможно, необходимо пройти экспертизу... Поэтому комментировать это не совсем уместно... Сейчас складывается такая ситуация, когда подталкивают к определенным комментариям. Эти определенные провокационные статьи и заявления неких безответственных журналистов я не имею ни возможности, ни морального права комментировать", - подчеркнул Сытник.

По словам директора НАБУ, в Верховной Раде в свое время "кричали с трибуны о причастности Сытника к убийству".

"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея никакого официального комментария уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, я читаю - фантастический роман просто отдыхает. К сожалению, это специфика именно украинского медийного пространства", - сказал он. По словам Сытника, если "мы говорим о работе НАБУ и антикоррупционной прокуратуры, то за последние дни завершили расследование ряда громких дел, в том числе в отношении одного следователя Генеральной прокуратуры".

"Обратите внимание, что журналисты, которые ценят свою репутацию в Украине, пока не пишут. Холодницкий сейчас в Брюсселе, и я думаю, что у вас есть возможность задать ему вопросы, что он нашел в своем кабинете", - добавил он. Кроме того, Сытник подчеркнул, что не допустит какого-либо контроля над деятельностью НАБУ или САП.

СМИ: Генпрокуратура и НАБУ несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого
СМИ: Генпрокуратура и НАБУ несколько недель прослушивали кабинет ХолодницкогоЧитать полностью

"Детективы бюро расследуют, прокуроры САП наблюдают. И если кто-то надеется, что в ближайшее время этот процесс будет уничтожен или взят под контроль, - это не совсем просто, я этого просто не допущу, чтобы кто-то взял под контроль из власти то, что происходит в НАБУ и антикоррупционной прокуратуре", - заявил глава НАБУ.

По словам Сытника, он мечтает, чтобы НАБУ, когда он уйдет с должности, "работало так же, и даже лучше".

Как сообщалось, ранее СМИ писали о том, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников. Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. В свою очередь народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев заявил, что Холодницкий не подал в отставку, но его к этому решению будут "подталкивать".

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Новости Украины, SAP, Артем Сытник, НАБУ, Назар Холодницкий, Прослушка.
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