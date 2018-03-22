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В НАТО отметили успехи Украины на пути к членству в альянсе

Петр Павел
02:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Глава Военного комитета альянса заявил, что НАТО и отдельные государства-члены будут продолжать поддерживать Украину.

За последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к стандартам НАТО.

Об этом в интервью DW заявил глава Военного комитета альянса, генерал Петр Павел.

"Украина уже провела впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить", - отметил он.

Одна из главных целей этих реформ - стабильность Украины.

"НАТО и отдельные государства-члены будут продолжать поддерживать Украину, поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности", - заявил руководитель высшего военного органа НАТО.

Отвечая на вопрос, является ли реалистичной цель Украины до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами альянса, Павел указал на то, что вооруженные силы Украины повышают ее, принимая участие в учениях и миссиях альянса.

"Начиная с 2014 года Североатлантический альянс значительно усилил помощь Украине в реформировании. В 2017 году НАТО реализовала более 200 мероприятий для поддержания вооруженных сил Украины", - сообщил генерал.

По его словам, наиболее значимые и ощутимые улучшения произошли, в частности, в сферах тренировки солдат, военной медицины, логистики, развития военно-морских сил, сил специальных операций и десантно-штурмовых войск Украины.

"За три с лишним года НАТО создала десять трастовых фондов для Украины. Страны альянса уже обязались предоставить через эти фонды 40 миллионов евро", - добавил генерал.

Как ранее сообщало агентство, Президент Петр Порошенко заявил, что цель Украины - в следующие 10 лет стать членом Североатлантического альянса.

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Новости Украины, Глава Военного комитета НАТО, НАТО, Петр Павел, Украина.
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