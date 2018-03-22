Луценко: Савченко и Рубан получали помощь от РФ

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что следствие располагает фактами участия представителей Российской Федерации в содействии внефракционному народному депутату Надежде Савченко и руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану в подготовке ими вооруженного госпереворота в Украине.

"Мы имеем факты, которые доказывают участие Российской Федерации как врага Украинской державы, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к осуществлению террористического акта против высшего руководства страны, мирного населения украинской столицы с целью свержения конституционного строя", - сказал Ю.Луценко на заседании в четверг утром во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривает представления генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.

В частности, генпрокурор сообщил, что следователи установили факты передачи военнослужащими ВС РФ оружия Н.Савченко и В.Рубану для совершения ими вооруженного госпереворота. Он назвал фамилии, позывные военнослужащих ВС РФ (в том числе одного – в звании полковника ВС РФ), а также украинские фамилии-прикрытия, под которыми они "работали" в ОРДЛО.

Генпрокурор также подчеркнул, что инкриминируемые Н.Савченко статьи УК Украины квалифицируются как особо тяжкие и предусматривают санкцию исключительно в виде содержания под стражей.

После этого председатель комитета предоставил слово Н.Савченко, которая критикует собранные Генпрокуратурой материалы. Кроме этого, нардеп заявила, что умышленно, зная о том, что украинские спецслужбы организовали наблюдение и сбор информации с целью ее компрометации, "подыгрывала" им и действительно составляла планы по нападению на Верховную Раду и по прочие незаконные действия.

"Мы сидели в кабинете одного офицера, я даже не забрала ту бумажку, на которой рисовала как выглядит Верховная Рада, как можно забросать ее гранатами. Я рисовала это, и каждый офицер уже тогда знал, что – нет (этот план неосуществим – прим. ред). Сами офицеры предлагали другие варианты, не я предлагала… Офицеры предлагали другие варианты: почему бы не приехать к (секретарю СНБО Александру – прим. ред) Турчинову на День рождения, где вы все будете… Мы с этого насмехались, потому что каждый офицер и каждый солдат об этом думает на фронте, разрисовывает какие хочешь модели, но никто не выносит (эти мысли - прим. ред) ни вслух, ни в реальность", - сказала Н.Савченко.

Кроме того, она признала, что снимала видео в парламенте, но это был стрим – онлайн-трансляция, - наподобие тех, которые регулярно ведут многие другие депутаты.

"Я никогда такие глупости не делала (не стримила - прим. ред). Потом я взяла телефон и начала стимить: как выглядит Верховная Рада изнутри, какой купол, как сидят депутаты, и это лежит в материалах доказательства того, как я показываю, где нужно нанести удар, где уязвима Верховная Рада", - сказала парламентарий, добавив, что здание украинского парламента не так легко разрушить.