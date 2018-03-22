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В Раде принял присягу новый нардеп

Верховная Рада
11:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Народный депутат от партии "Народный фронт" Михаил Побочих принял присягу на заседании Верховной Рады 22 марта.

Народный депутат Украины Михаил Побочих принял присягу народного депутата на пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

Как сообщалось, 20 марта 2018 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала М.Побочих народным депутатом, избранным по списку партии "Народный фронт" вместо избранной уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

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Заместитель начальника управления эксплуатации информационных систем "Ощадбанка" М.Побочих на парламентских выборах 2014 года был включен в список "Народного фронта" под №81.

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Новости Украины, Верховная Рада, Михаил Побочих, Нардеп, Народный фронт, Присяга.
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