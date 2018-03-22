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Мандат СММ ОБСЕ продлили на год

СММ ОБСЕ
12:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Украина заявила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины, в том числе в Крыму и Севастополе.

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлил мандат деятельности Специальной мониторинговой миссии в Украине до 31 марта 2019 года. Об этом сообщается в микроблоге Twitter Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

"Мандат Специальной мониторинговой миссии был продлен до 31 марта 2019 года", - сказано в сообщении. Также отмечается, что украинская делегация огласила пояснительное заявление. В нём говорилось о том, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины, в том числе в Крыму и Севастополе. Отмечается, что эта позиция была поддержана всеми членами Европейского Союза, США и Канадой.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук отметил, что "гражданское население на оккупированных Россией территориях Украины продолжает страдать от безответственного поведения российской оккупационной администрации......Мы требуем от России выполнить достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы договоренности и безотлагательно открыть КППВ "Золотое", - заявил И. Прокопчук. Дипломат добавил, что "российские вооруженные формирования на Донбассе продолжают использовать объявленное перемирие для усиления военных позиций.....СММ ОБСЕ зафиксировала недавно установленные блокпосты этих формирований к северо-западу, западу и югу от Луганска", - отметил он.

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Новости Украины, Мандат, Миссия, Продление, СММ ОБСЕ, Украина.
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