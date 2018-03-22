Главы МИД Украины и Франции встретятся в Киеве

Министры иностранных дел Украины и Франции Павел Климкин и Жан-Ив Ле Дриан в Киеве обсудят координацию совместных усилий в рамках работы "нормандского формата". Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, 22-23 марта в Украине с рабочим визитом будет находиться министр Европы и иностранных дел Франции. Встреча украинского и французского министров состоится 23 марта.

"Главными темами переговоров станут двустороннее сотрудничество между двумя государствами, координация дальнейших усилий Украины и Франции, в том числе в рамках "нормандского формата", с целью прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса", - говорится в сообщении. "Стороны также обсудят необходимость продолжения работы по освобождению заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся Кремлем и российской оккупационной администрацией в Крыму и на Донбассе", - заявили в МИД Украины.