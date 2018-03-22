Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Зубко объяснил требование МВФ по цене на газ в Украине Зубко объяснил требование МВФ по цене на газ в Украине
Новости: Рада дала согласие на арест Савченко Рада дала согласие на арест Савченко
Новости: Линарес сделал шокирующее заявление перед боем с Ломаченко Линарес сделал шокирующее заявление перед боем с Ломаченко
Новости: Какие последствия могут быть при сближении Солнца с соседней звездой Какие последствия могут быть при сближении Солнца с соседней звездой
X

Луценко рассказал о планах Савченко обстрелять Киев

Юрий Луценко
13:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп Надежда Савченко с группой хотели обстрелять центральную часть Киева с Труханова осторова или с баржи.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что группа, в состав которой по версии следствия входила внефракционный народный депутат Надежда Савченко, планировала неприцельно обстрелять центральную часть Киева с Труханова острова или с баржи.

"На сегодняшний день достоверно установлено из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить минометы на Трухановом острове или на барже и с Днепра обстрелять центр Киева. Как вы понимаете, не прицельно. Кто бы от этого пострадал больше: депутаты или простые украинцы, которые тут находятся, живут, работают?", - сказал Ю.Луценко на заседании Верховной Рады во время рассмотрения депутатами его представлений о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Н.Савченко.

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что добровольно не откажется от Звезды Героя Украины и депутатского мандата.

"Положить вам (депутатский - прим. ред) мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от Звезды Героя, как многие хотят? Люди, которые меня поддерживают, говорят: не отдавай Звезду. Но они поймут, если я отдам на растерзание тем, кто будет потом порохоботить. А если я отдам, те, кто порохоботят, все равно будут лить дерьмо. Так вопрос: стоит ли мне предавать народ Украины, отдавая Звезду Героя Украины? Нет, не предам. Это звание дается нелегко. Это звание дается кровью. Я доказывала, что являюсь Героем Украины в московских тюрьмах ", - сказала Н.Савченко с трибуны парламента в четверг во время рассмотрения представления генерального прокурора Юрия Луценко о даче согласия Верховной Рады на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

ГПУ обнародовала доказательства подготовки теракта Савченко и Рубаном (Видео)

В ходе выступления она в очередной раз назвала все происходящее сюрреализмом, подчеркнула, что часть из показанных в видеозаписи Генпрокуратуры ее диалогов она произносила сознательно, зная, что ее записывают.

Также Н.Савченко заявила, что, если бы в парламенте не присутствовали сотрудники аппарата Верховной Рады и журналисты, «люстрация у вас (депутатов- прим.ред) была бы уже давно».

"Украинцы сейчас хотят мира и с той, и с другой стороны", - сказала также Н.Савченко.

После этой фразы в сессионном зале послышался приглушенный возглас нардепов.

"Если бы кто-то из вас поехал и поговорил с украинцами от запада до востока, вы поняли бы, что единственное зло в Украине, которое не дает мира, это украинская власть, а зло вне Украины, которое не дает мира – это российская власть", - продолжила она.

Н.Савченко также заявила, что напугать ее не удастся, и она не согласится на сделки со следствием, если таковые ей предложат. При этом она выразила убеждение, что ее коллеги по парламенту испытывают страх.

После 5-минутного выступления Н.Савченко замолчала, однако не пожелала покинуть трибуну, требуя от спикера парламента Андрея Парубия отведенных под ее выступление 15 минут, однако спикер не согласился с требованием депутата и передал слово руководителю парламентского комитета по вопросам регламента Павлу Пинзенику.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Генпрокурор Украины, Обстрел, Труханов остров, Центр Киева, Юрий Луценко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

НАПК направило в суд протокол на нардепа Микитася МИД обвинил Венгрию в "имперском мышлении" Луценко: Савченко и Рубан получали помощь от РФ

Последние новости

В Чехии на химическом заводе произошел взрыв: есть погибшие Футболист "Шахтера": Моя мечта осуществляется Рада ввела бессрочную легализацию построенных самостроев
Сегодня читают
01 Не перестает удивлять: Месси забил шокирующий гол на тренировке (Видео)
02 ЦИК признала Зварича избранным нардепом по списку "БПП"
03 Творог не всегда может быть полезным для организма
04 Директор НАБУ прокомментировал прослушку кабинета руководителя САП
05 Кейт Миддлтон показала новый стильный образ
Новости сегодня
14:27 В украинский прокат выходит фильм "Кролик Петрик"
14:25 Отбор руководителей крупных предприятий изменился
14:24 Шевченко прокомментировал скандал вокруг Хачериди
14:06 Хэмилтон: "Ред Булл" - фаворит Гран-при Австралии
14:02 Лоукостер Ryanair планирует 15 рейсов из Киева и Львова
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Мандат СММ ОБСЕ продлили на год Мандат СММ ОБСЕ продлили на год
Новости: В Раде принял присягу новый нардеп В Раде принял присягу новый нардеп
Новости: Главы МИД Украины и Франции встретятся в Киеве Главы МИД Украины и Франции встретятся в Киеве
Новости: Кейт Миддлтон показала новый стильный образ Кейт Миддлтон показала новый стильный образ
Добавить комментарий
0