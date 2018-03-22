Украина и Хорватия будут совместно работать над ликвидацией катастроф

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Хорватия о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий", сообщает пресс-служба президента Украины.

Соглашение было подписано 21 ноября 2016 года в Киеве. Документ устанавливает принципы и рамки сотрудничества между Украиной и Хорватией в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий, а также определяет формы помощи, которые могут предоставляться Сторонами для этих целей.

В частности, стороны могут направлять команды по оказанию помощи и экспертов, оборудование, средства помощи, обмениваться соответствующей информацией и опытом.