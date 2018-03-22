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Украина и Хорватия будут совместно работать над ликвидацией катастроф

Флаги Украины и Хорватии
15:13 Сегодня Телеграф
Фото: Соцсети

Новости Украины: Украина и Хорватия будут сотрудничать в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий.

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Хорватия о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий", сообщает  пресс-служба президента Украины. 

Соглашение было подписано 21 ноября 2016 года в Киеве. Документ устанавливает принципы и рамки сотрудничества между Украиной и Хорватией в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий, а также определяет формы помощи, которые могут предоставляться Сторонами для этих целей.

В частности, стороны могут направлять команды по оказанию помощи и экспертов, оборудование, средства помощи, обмениваться соответствующей информацией и опытом.

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Новости Украины, Ликвидация катастроф, Ратификация соглашения, Украина, Хорватия.
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