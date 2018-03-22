Сытник рассказал, когда будет создан антикоррупционный суд

Артем Сытник считает, что скорость создания антикоррупционного суда будет экзаменом для действующей власти на наличие политической воли, такое мнение он высказал в четверг в Брюсселе в Европейском парламенте во время конференции, посвященной состоянию борьбы с коррупцией.

"Скорость создания этого суда будет признаком, выдержит ли наша власть экзамен на наличие политической воли", - заявил Сытник.

При этом он также отметил, что процесс создания антикоррупционного суда может быть успешным в случае максимального внимания со стороны гражданского общества и международных партнеров. "Именно благодаря им этот законопроект вообще стал возможным. Тогда, если это все сработает, то на февраль 2019 года этот институт будет создан", - сказал глава НАБУ.

Сытник также считает, что большое количество поправок к законопроекту ко второму чтению является "любимой техникой затягивания рассмотрения вопроса в парламенте".

"Я уверен, что подавляющее их большинство является формальным для затягивания процедуры", - сказал он.

Вместе с тем, глава НАБУ подчеркнул важность положений законопроекта, которые касаются требований к кандидатам, процедуры отбора и компетенции этого суда.

"Если недостатки не будут устранены, то смысла в создании этого института просто нет. Будут ли они устранены? Это большой вопрос. Насколько я знаю, дискуссионным вопросом является именно процедура отбора судей и степень участия в ней международных экспертов. Дискуссии будут жаркими, но я считаю, что без устранения этих недостатков создавать этот институт просто не имеет смысла", - сказал Сытник.

1 марта Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440), внесенный президентом. Председатель ВР Андрей Парубий не исключает принятия закона о Высшем антикоррупционном суде в первой-второй декаде апреля. Законопроектом Высший антикоррупционный суд определяется как постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины.

В законопроекте предлагается возложить на Высший антикоррупционный суд рассмотрение уголовных производств как в отношении коррупционных преступлений, которые определены коррупционными Уголовным кодексом Украины (а именно преступления, предусмотренные статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 УК, в случае их совершения путем злоупотребления служебным положением, статьями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 - 369-2 УК), так и в отношении других, связанных и объединенных с ними в одно уголовное производство.

Законопроектом предлагается установить, что Высшему антикоррупционному суду будут подсудны коррупционные и связанные с коррупцией преступления, если размер предмета преступления (предметов преступлений) или причиненного им (ими) ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на время совершения преступления (преступлений).

При этом также предполагается установить, что другие суды не могут рассматривать уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда. Исключения составят производства относительно коррупционных преступлений, совершенных судьями или работниками Высшего антикоррупционного суда.