Парубий заявил о необходимости снятия неприкосновенности с каждого депутата

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обещает безотлагательно внести в сессионный зал для рассмотрения изменения в Конституцию в части снятия депутатской неприкосновенности сразу после решения Конституционного суда, об этом он сказал на брифинге.

"Как только будет решение Конституционного суда, то я немедленно внесу в зал уже на второе чтение изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов", - сказал председатель парламента.

Комментируя сегодняшнюю ситуацию с решением парламента о даче согласия по представлению генерального прокурора Украины Юрия Луценко на снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко, Парубий сказал: "Закон один для всех. И кто бы ни был, по каким мотивам, но если он идет на сотрудничество с врагом, с оккупантом, на руках которого кровь наших ребят, то за это надо нести ответственность".

Он добавил, что Савченко в суде с помощью адвокатов будет иметь возможность "отстаивать свою правоту, приводить свои аргументы, но Верховная Рада, по моему убеждению, должна снять неприкосновенность с каждого".

19 октября Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Один из них - зарегистрированный президентом - "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203) предусматривает исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что "народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы". При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Законопроектом предусматривается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Другой - "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)" (регистрационный номер 6773), который подали 158 депутатов. Законопроектом предлагается исключить из действующей редакции Конституции норму о том, что "народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы". Также проектом закона вносятся изменения в Заключительные положения Конституции, которыми предусмотрено, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Согласно процедуре, для принятия изменений в Конституцию сначала законопроект направляется в КС для получения заключения. После его получения проект закона рассматривается парламентом и предварительно одобряется минимум 226 голосами. А окончательное принятие может происходить не ранее чем на следующей очередной сессии ВР и должно приниматься минимум 300-ми голосами.