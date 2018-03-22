Порошенко отреагировал на арест Савченко

Президент Украины Петр Порошенко признателен украинским правоохранителям за раскрытие российской спецоперации, предотвращение массовых терактов и спасенные жизни.

"Благодарен сотрудникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также благодарю офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", - написал глава государства на странице в Фейсбуке в четверг.

П.Порошенко подчеркнул, что целью российской спецоперации было "посеять хаос и уничтожить Украинское государство".

"Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", - подытожил президент.

Как сообщалось, 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия был задержан руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения В.Рубану в виде ареста на 2 месяца.

В Службе безопасности Украины предполагают, что незаконные действия В.Рубана координировались из России.

По словам главы СБУ Василия Грицака, собраны доказательства, которые свидетельствуют о том, что "Рубан, действуя по предварительному сговору с главарями террористических организаций так называемой "ДНР" Захарченко и Тимофеевым, а также другими лицами, спланировал и совершил конкретные действия, направленные на подготовку и совершение серии терактов в центральной части Киева с применением оружия и взрывных устройств".

15 марта генпрокурор подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Надежды Савченко.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Н.Савченко. Затем представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Н.Савченко о подозрении, после чего она в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Представления были поданы в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.