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Адвокат Савченко рассказал детали ее задержания СБУ

Надежда Савченко
20:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Управлении Службы безопасности Украины с Савченко проводят следственные действия.

Народный депутат Украины Надежда Савченко по-прежнему находится в Управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, с ней проводятся следственные действия, сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай.

"Надежде Савченко вручили подозрение. Составили протокол о задержании. Сейчас с ней проводятся следственные действия, ее допрашивают", - рассказал он агентству.

Д.Бугай отметил, что в настоящее время он пребывает с Н.Савченко в УСБУ в Киеве и области.

По словам адвоката, в ближайшие дни должен быть рассмотрен вопрос избрания ей меры пресечения.

В настоящее время под зданием УСБУ на Аскольдовом переулке находятся сестра Н.Савченко Вера и около 15 сторонников нардепа, которые ждут завершения следственных действий.

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15 марта генпрокурор подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Н.Савченко. Затем представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Н.Савченко о подозрении, после чего она в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Представления были поданы в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Шевченковский районный суд Киева в четверг не получил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Н.Савченко.

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Новости Украины, Адвокат Савченко, Дмитрий Бугай, Надежда Савченко, СБУ, Следственные действия.
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