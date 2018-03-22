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Украина приветствует продление мандата миссии ОБСЕ на Донбассе

ОБСЕ
21:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В Украине приветствуют решение Постоянного Совета ОБСЕ о продлении на 12 месяцев до 31 марта 2019 года мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Поддержав данное решение, государства-участники ОБСЕ продемонстрировали готовность и в дальнейшем поддерживать наше государство в противодействии агрессии со стороны Российской Федерации, которой были нарушены основополагающие нормы международного права и фундаментальные принципы ОБСЕ в соответствии с Хельсинкским заключительным актом СБСЕ 1975 года", - отметили в МИД.

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В комментарии отмечается, что миссия играет важную роль в содействии мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе уважения независимости, суверенитета, политического единства и территориальной целостности Украины.

В то же время в МИД призвали Российскую Федерацию принять меры для обеспечения полного, постоянного, беспрепятственного доступа и свободы передвижения наблюдателей Миссии на всех временно оккупированных территориях на Крымском полуострове и в Донецкой и Луганской областях Украины, включая временно неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

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Новости Украины, Донбасс, МИД Украины, ОБСЕ.
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