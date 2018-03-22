Украина приветствует продление мандата миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Поддержав данное решение, государства-участники ОБСЕ продемонстрировали готовность и в дальнейшем поддерживать наше государство в противодействии агрессии со стороны Российской Федерации, которой были нарушены основополагающие нормы международного права и фундаментальные принципы ОБСЕ в соответствии с Хельсинкским заключительным актом СБСЕ 1975 года", - отметили в МИД.

В комментарии отмечается, что миссия играет важную роль в содействии мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе уважения независимости, суверенитета, политического единства и территориальной целостности Украины.

В то же время в МИД призвали Российскую Федерацию принять меры для обеспечения полного, постоянного, беспрепятственного доступа и свободы передвижения наблюдателей Миссии на всех временно оккупированных территориях на Крымском полуострове и в Донецкой и Луганской областях Украины, включая временно неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.