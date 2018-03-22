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НАБУ сообщило о подозрении главе Деснянской РГА Киева

НАБУ
22:31 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: По данным следствия, чиновник внес заведомо недостоверные данные в электронную декларацию 2015 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении председателю Деснянской районной госадминистрации Киева Геннадию Заболотному. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Он, по данным следствия внес заведомо недостоверные данные в электронную декларацию 2015 года, занимая должность председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области.

«20 марта 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю Деснянской районной государственной администрации в г. Киеве, который в момент совершения преступления занимал должность председателя Березовской райгосадминистрации Одесской области, о подозрении в совершении преступления по ст.366 -1 Уголовного кодекса Украины («Декларирование недостоверной информации»)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную электронную декларацию за 2015 год. Речь идет о сведениях о земельном участке, находившемся в пользовании подозреваемого, а также данные о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн грн, которые ранее принадлежали подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году.

«Факт нарушения председателем РГА закона Украины «О предотвращении коррупции» и наличие в его действиях состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, также подтвердило Национальное агентство по предотвращению коррупции. Детективы НАБУ считают, что глава РГА перешел к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия значительной части своего и семейного состояния по мотивам нежелания обнародования таких данных в открытых источниках», - отметили в Бюро. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2016 года.

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Новости Украины, Декларация, Коррупция, НАБУ.
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