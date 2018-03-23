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Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Франции

Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Франции
01:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко принял министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ива Ле Дриана, на которой поднимались вопросы непризнания выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма, ситуация на Донбассе, перспективы развертывания миротворческой миссии ООН и продолжения реформ в Украине.

"Президент Украины Петр Порошенко принял министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана", – сказано в сообщении на сайте президента Украины в четверг вечером.

П.Порошенко выразил благодарность за неизменной поддержку Францией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также четкую позицию относительно непризнания выборов президента России на территории украинского Крыма.

"Президент Порошенко и министр Ле Дриан обсудили ситуацию на Донбассе, в частности перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, которая охватывала всю оккупированную территорию, включая украинско-российский участок границы", – отмечено в сообщении.

Стороны поддержали важность выполнения безопасности условий минских договоренностей и большое значение продолжения работы в нормандской формате. Собеседники также поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Особое внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере военно-технического и экономического сотрудничества при финансовой поддержке Франции.

"Важное внимание также было уделено продолжению курса реформ в Украине при поддержке со стороны ЕС, в том числе Франции. Глава государства возобновил приглашение президенту Французской Республики посетить Украину в ближайшее время", – отметили в пресс-службе главы государства.

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Новости Украины, Жан-Ива Ле Дриан, Министр иностранных дел Франции, Петр Порошенко.
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