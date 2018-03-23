Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Франции Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Франции
Новости: Трамп сделал первый шаг к торговой войне с Китаем Трамп сделал первый шаг к торговой войне с Китаем
Новости: Молодежная сборная Украины в результативном поединке обыграла Словению Молодежная сборная Украины в результативном поединке обыграла Словению
Новости: Пасха 2018: когда будут отмечать католики и православные Пасха 2018: когда будут отмечать католики и православные
X

Киевсовет наработал антикоррупционную программу

Киевсовет
02:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты в первом чтении приняли антикоррупционную программу.

Депутаты Киевского городского совета в первом чтении приняли антикоррупционную программу, в которой была проведена оценка 45 ключевых идентифицированных коррупционных рисков в деятельности учреждения, сообщила пресс-служба Киевсовета.

При подготовке программы, были определены 9 объектов для идентификации коррупционных рисков в деятельности Киевсовета и проведена оценка 45 ключевых идентифицированных коррупционных рисков. Уточняется, что были проанализированы положения о структурных подразделениях секретариата, изучались вопросы, связанные с организацией управления секретариатом, внутренним контролем, управлением документооборотом, управлением персоналом, публичными закупками, представительством в суде, организацией работы по предупреждению коррупции, прохождением документов в секретариате.

"По результатам проведенного оценивания, определено 17 коррупционных рисков - с высоким уровнем, и сколько со средним показателем. Еще 11 позиций получили оценку низкого риска. Например, в группе высокого риска - искажение тендерной документации, готовится для закупки товаров для нужд секретариата Киевсовета или использования работниками секретариата полномочий в личных целях с целью получения неправомерной выгоды. А вот злоупотребление правом пользования служебными транспортными средствами и искажение или сокрытие финансовой и статистической отчетности имеют низкие шансы злоупотреблений", - сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Согласно предложенной программы, не реже двух раз в год планируется проведение семинаров по соблюдению требований антикоррупционного законодательства. К тренингам привлекать представителей Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Национального агентства по вопросам государственной службы, Института повышения квалификации руководящих кадров Национальной академии государственного управления при президенте Украины и других общественных организаций антикоррупционного направления.

Программу в первом чтении поддержали 84 депутата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Антикоррупционная программа, Киев, Киевсовет, Коррупция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко отреагировал на арест Савченко Парубий заявил о необходимости снятия неприкосновенности с каждого депутата Савченко находится в изоляторе СБУ, под зданием собрались ее сторонники

Последние новости

Полнота определенного типа может продлить жизнь Редкие кадры звезд до прихода к ним популярности Львовский горсовет решил полностью отказаться от маршруток
Сегодня читают
01 Самый дорогой защитник в истории футбола стал капитаном сборной Нидерландов
02 Ломаченко назвал упражнение, которое ему дается тяжелее других (Видео)
03 От смерти спасет ромашковый чай
04 Ребров прокомментировал конфликт Хачериди с "Динамо"
05 В геноме поздних неандертальцев не обнаружено ДНК современных людей
Новости сегодня
03:48 Буйство красок: снимки с Всемирного фестиваля молодежи 1957 года (Фото)
03:36 Важные археологические открытия, которые стали настоящей сенсацией
03:26 Полиция с начала года разоблачила 55 боевиков на Донетчине
03:16 Курьезные снимки, каждый из которых введет ваш мозг в ступор
03:05 Повседневные продукты, которые нас медленно убивают
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Конгресс США одобрил увеличенную финансовую помощь Украине Конгресс США одобрил увеличенную финансовую помощь Украине
Новости: Украинские ПВО привели в боевую готовность Украинские ПВО привели в боевую готовность
Новости: Савченко объявили подозрение Савченко объявили подозрение
Новости: Богини старого Голливуда, по которым сходили с ума наши дедушки (Фото) Богини старого Голливуда, по которым сходили с ума наши дедушки (Фото)
Добавить комментарий
0