Порошенко пригласил Макрона посетить Украину

Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить Украину в ближайшее время. Об этом шла речь во время встречи Порошенко с министром по делам Европы и иностранным делам Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает официальный сайт президента.

Глава государства выразил признательность за неизменную поддержку Францией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также четкую позицию в непризнании выборов президента России на территории украинского Крыма, говорится в сообщении.

Президент Порошенко и министр Ле Дриан обсудили ситуацию на Донбассе, в частности, перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, которая бы охватывала всю оккупированную территорию Украины, включая украинско-российский участок границы. Стороны поддержали важность безопасности выполнения условий Минских договоренностей и весомое значение продолжения работы в Нормандском формате. Собеседники также поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельное внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере военно-технического и экономического сотрудничества при финансовой поддержке Франции.

Важное внимание также было уделено продолжению курса реформ в Украине при поддержке со стороны ЕС, в том числе Франции. Президент Украины возобновил приглашение президенту Французской Республики посетить Украину в ближайшее время.