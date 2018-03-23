Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В ЕС отреагировали на задержание Савченко В ЕС отреагировали на задержание Савченко
Новости: Американский беспилотник снова провел разведку на Донбассе Американский беспилотник снова провел разведку на Донбассе
Новости: Фуркад в седьмой раз подряд выиграл Кубок мира и побил рекорд Бьорндалена Фуркад в седьмой раз подряд выиграл Кубок мира и побил рекорд Бьорндалена
Новости: В Африке ученый заново "открыл" Марс В Африке ученый заново "открыл" Марс
X

Порошенко пригласил Макрона посетить Украину

Президент Украины провел встречу с Министром иностранных дел Франции
08:38 Сегодня Телеграф
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить Украину в ближайшее время. Об этом шла речь во время встречи Порошенко с министром по делам Европы и иностранным делам Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает официальный сайт президента.

Глава государства выразил признательность за неизменную поддержку Францией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также четкую позицию в непризнании выборов президента России на территории украинского Крыма, говорится в сообщении.

Президент Порошенко и министр Ле Дриан обсудили ситуацию на Донбассе, в частности, перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, которая бы охватывала всю оккупированную территорию Украины, включая украинско-российский участок границы. Стороны поддержали важность безопасности выполнения условий Минских договоренностей и весомое значение продолжения работы в Нормандском формате. Собеседники также поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельное внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере военно-технического и экономического сотрудничества при финансовой поддержке Франции.

Важное внимание также было уделено продолжению курса реформ в Украине при поддержке со стороны ЕС, в том числе Франции. Президент Украины возобновил приглашение президенту Французской Республики посетить Украину в ближайшее время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Жан-Ив Ле Дриан, Президент Украины, Франция, Эммануэль Макрон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Гройсман о деле Савченко: Это вопрос психологического здоровья Адвокат Савченко рассказал детали ее задержания СБУ Депутаты провалили голосование о декларировании общественных активистов

Последние новости

Скрипали могли получить необратимые повреждения мозга из-за отравления Ковалев: Не хочется боксировать с Гвоздиком На Донбассе тишина: боевики придерживались перемирия
Сегодня читают
01 В ЕС отреагировали на задержание Савченко
02 Самый дорогой защитник в истории футбола стал капитаном сборной Нидерландов
03 Ломаченко назвал упражнение, которое ему дается тяжелее других (Видео)
04 Ребров прокомментировал конфликт Хачериди с "Динамо"
05 От смерти спасет ромашковый чай
Новости сегодня
08:46 В сети появился новый трейлер "Дэдпул-2" (Видео)
08:42 Луис Адриано: Динамо? Не отказался бы
08:37 Обхохотаться можно: когда ожидали получить совсем не то
08:28 Саудовская Аравия – Украина: где и когда смотреть товарищеский матч
08:17 Спасатели предупреждают о подъеме воды на Дунае
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Конгресс США одобрил увеличенную финансовую помощь Украине Конгресс США одобрил увеличенную финансовую помощь Украине
Новости: Украина переходит на летнее время: как и когда нужно переводить часы Украина переходит на летнее время: когда нужно переводить часы
Новости: Киевсовет присвоил аэропорту "Киев" имя Игоря Сикорского Аэропорт "Киев" получил имя Сикорского
Новости: Рецепт дня: мясные рулетики в горчичном соусе Рецепт дня: мясные рулетики в горчичном соусе
Добавить комментарий
0