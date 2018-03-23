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Решение по иску ПриватБанка положительно скажется на делах в украинских судах

ПриватБанк
18:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Вердикт Лондонского суда по иску ПриватБанка к своим экс-собственникам поспособствует ускорению дел в Украине.

Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк рассчитывает, что решение Лондонского суда по иску ПриватБанка к своим экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову поспособствует ускорению рассмотрения аналогичных и других связанных дел в украинских судах.

"Есть еще одно дело, инициированное ПриватБанком в Великобритании против бывших собственников. Общая сумма (исковых требований – ред.) - $2,5 млрд. Сейчас все активы экс-собственников заморожены во всем мире. Сейчас в Лондоне активно проходят судебные прения… мы ожидаем, что в ближайшее время мы увидим существенный прогресс, и это поможет нам в других производства, открытых в Украине", - сказал он во время отчета правительства в Верховной Раде в пятницу.

А.Данилюк напомнил, что в настоящее время в украинских судах рассматривается ряд исков в отношении бывших собственников за доведение банка до банкротства. В то же время он отметил, что рассмотрение этих дел продвигается так активно, как бы этого хотело Министерство.

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"Я об этом неоднократно заявлял. Вместо этого мы видим, что те дела, которые возбуждены против государства и государственных органов, продвигаются гораздо быстрее", - подчеркнул А.Данилюк.

Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам, минимум, в $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против своих экс-владельцев И.Коломойского, Г.Боголюбова, а также компаний Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ об аресте по всему миру активов И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

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Суд при этом обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.

Ранее эти компании фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривался арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.

Согласно постановлениям суда, должностные лица ПриватБанка выдали кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятиям под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили сделки (осуществив 100%-ю предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.

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Новости Украины, Александр Данилюк, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, ПриватБанк.
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