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Российский МИД требует закрытия сайта "Миротворец"

МИД РФ
14:19 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ требует прекратить работу сайта "Миротворец".

МИД РФ требует прекратить работу сайта "Миротворец", который опубликовал данные иностранных "наблюдателей" на "выборах президента России" в оккупированном Крыму.

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Обратили внимание, что персональные данные независимых иностранных наблюдателей, которые находились во время выборов президента РФ в Крыму, были занесены в банк данных сайта "Миротворец", сервер которого базируется сейчас в США. 18 марта там появились имена наблюдателей из Испании, Италии, Швеции и Кипра", - сказал Кожин.

При этом он заявил, что данные других иностранцев из Финляндии, Норвегии, которые уже ранее посещали полуостров, были внесены в базу "Миротворца" до 18 марта.

Кожин заявил, что правозащитные структуры ООН уже обращали внимание на нарушение "Миротворцем" "права на частную жизнь и презумпцию невиновности, а также рекомендовали Киеву провести соответствующую работу и закрыть этот сервер".

По его словам, нежелание Украины провести расследования деятельности сайта нарушает обязательства в рамках Совета Европы, а количество опубликованых персональных данных ежедневно увеличивается, в том числе, и граждан из ЕС.

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Новости Украины, Артем Кожин, МИД РФ, Миротворец, Россия, РФ, Украина.
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