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Суд арестовал Савченко на два месяца

Суд над Савченко
19:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на 2 месяца.

Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Надежды Савченко сроком на 59 суток, - до 20 мая 2018 года.

Как передает корреспондент, соответствующее решение зачитал судья Евгений Сидоров в пятницу вечером после возвращения из совещательной комнаты, где провел 3 часа.

Е.Сидоров зачитывал текст соответствующего определения суда на протяжении часа. Столь продолжительное объявление решения суда об избрании меры пресечения было обусловлено тем, что в документе подробно изложены обстоятельства так называемого дела "Савченко-Рубана": "историческая справка" (включающая статьи Конституции Украины, начало конфликта на Донбассе, объявление АТО в этом регионе, признание Верховной Радой "ДНР" террористической организацией) и подробное изложение материалов уголовного производства по подозрению Н.Савченко в совершении ряда особо тяжких уголовных преступлений с перечислением большого массива собранных в рамках досудебного расследования фактов.

Как сообщалось, 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Н.Савченко о подозрении, после чего она в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Представления были поданы в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Утром того же дня во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривал представления, генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что инкриминируемые Н.Савченко статьи УК Украины квалифицируются как особо тяжкие и предусматривают санкцию исключительно в виде содержания под стражей.

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